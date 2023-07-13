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Взгляд из России: Выборы Президента РУз прошли на высоком профессиональном уровне



ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко (Россия) поделился с ИА «Дунё» своим мнением относительно досрочных президентских выборов в Узбекистане:



- Состоявшиеся 9 июля досрочные выборы Президента Узбекистана стали важнейшим событием в жизни страны, а также продемонстрировали развитие в ней демократических процессов. Ведь подготовка и проведение этого события осуществлялись на самом высоком профессиональном уровне, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.



Изучение деятельности избирательных комиссий на местах показало, что их работа была хорошо организована. Особо хочу подчеркнуть, что возможность узбекским избирателям исполнить свой гражданский долг была предоставлена также и за рубежом.



Предвыборная кампания проходила в доброжелательной и открытой атмосфере. Все население имело широкий доступ к информации об организации и проведении выборов, а также о предвыборных программах участников избирательной кампании. В данной связи следует особо отметить колоссальную работу, проведенную Центральной избирательной комиссией, махаллинскими комитетами, средствами массовой информации, общественными организациями и дипломатическими учреждениями. Все это, как следствие, стало залогом высокой электоральной активности граждан.



Предвыборная кампания и сами выборы Президента Узбекистана прошли на высоком профессиональном уровне, в соответствии с принципами транспарентности, независимости и открытости.



В целом, с всенародным избранием Шавката Мирзиёева Президентом Узбекистана есть все основания считать, что страна продолжит и усилит свое конструктивное экономического, политическое и гуманитарное развитие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи