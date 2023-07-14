Шавкат Мирзиёев официально вступил в должность главы государства

ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избранный по итогам завершившегося в стране 9 июля голосования Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность в ходе торжественной церемонии.

На заседании председатель Центральной избирательной комиссии З.Низамходжаев сообщил, что кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей, а также вручил ему удостоверение Президента Республики Узбекистан.

Далее в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принес присягу: «Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».

В выступлении вновь избранного Президента говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые члены Сената!

Депутаты Законодательной палаты!

Представители иностранного дипломатического корпуса!

Дамы и господа!

В эти исторические, волнующие минуты прежде всего еще раз искренне, от всего сердца благодарю всех соотечественников, оказавших мне высокое доверие и избравших меня на пост Президента Республики Узбекистан.

Выражаю свое уважение к символам нашей дорогой Родины и независимости – государственному флагу, гимну и гербу Республики Узбекистан, а также врученным мне Высшему знаку и штандарту Президента.

Дорогие друзья!

Избрание меня на пост Президента Республики Узбекистан я воспринимаю как высокое признание проводимой нами политики по обеспечению прав и свобод человека, интересов народа.

Состоявшиеся президентские выборы прошли на основе обновленной Конституции нашей страны, что придало им поистине народный дух. У нас есть все основания сказать, что на этих выборах наш народ, свободно выразив свою волю, проголосовал за Новый Узбекистан.

Это очень важное, судьбоносное для страны политическое событие вновь подтвердило правильность курса национального развития, который мы избрали и реализуем вместе с нашим народом.

В выборах в качестве международных наблюдателей участвовали 466 представителей от 15 международных организаций и 331 представитель 47 зарубежных государств. Избирательный процесс подробно освещали 1400 отечественных и зарубежных журналистов.

За всеми процессами непосредственно наблюдали долгосрочные миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Содружества Независимых Государств.

Своих наблюдателей также направили Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Огранизация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств. Все это свидетельствует о большом интересе международного сообщества к проходившим в стране выборам.

Местные и иностранные наблюдатели отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным избирательным законодательством и общепризнанными международными стандартами, в атмосфере свободы и демократии, здоровой конкуренции и политической борьбы, в духе открытости и прозрачности. Это, конечно, еще больше сплачивает всех нас, повышает уверенность в своих силах и возможностях, ответственность перед Родиной.

Уважаемые участники торжественной церемонии!

Глубокое осознание того, что наш благородный и великодушный народ, вновь оказав мне высокое доверие, дал возможность взять на себя ответственность за судьбу Родины, наполняет меня безграничной гордостью.

В то же время я всем сердцем, всей душой ощущаю, какую огромную личную ответственность беру на себя сегодня за обеспечение независимости Узбекистана, мирной и благополучной жизни нашего более чем 36-миллионного народа.

С сыновней любовью и преданностью низко кланяюсь нашему многонациональному, мужественному и мудрому народу за это высокое доверие.

Выражаю искреннюю признательность членам и активистам выдвинувшего мою кандидатуру и ставшего мне главной опорой в избирательной кампании Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, представителям солидарной с нами и поддержавшей мою кандидатуру Демократической партии «Миллий тикланиш», всем моим сторонникам и доверенным лицам.

Выражаю особую благодарность достойно участвовавшим в выборах кандидату от Социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудовой, кандидату от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбеку Иноятову, кандидату от Экологической партии Узбекистана Абдушукуру Хамзаеву и желаю им успехов в дальнейшей деятельности.

Конечно, мы можем принадлежать к разным политическим партиям, поддерживать разные идеи и взгляды. В этом и есть истинная суть демократии. Однако у всех нас, граждан Узбекистана, единая цель. Всех нас объединяют интересы Родины и народа.

Поэтому в своей дальнейшей деятельности мы обязательно будем учитывать важные идеи и практические предложения, содержавшиеся в предвыборных программах партий. Все мы еще теснее сплотимся и вместе будем работать во имя достижения общей великой цели, являющейся заветной мечтой нашего народа – построения Нового Узбекистана.

Уважаемые соотечественики!

Сегодня, на этой торжественной церемонии от всего сердца выражаю благодарность избирателям в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, жителям всех районов и городов, сел и аулов, активистам махаллей, представителям гражданских институтов, которые добросовестно служат делу укрепления мира, дружбы и согласия в нашей стране, уважаемым ветеранам, дорогим женщинам, вносящим огромный вклад в развитие нашего общества, нашей молодежи – созидателям будущего, всем соотечественникам, которые учатся или работают за рубежом.

Выражаю признательность рабочим и служащим, которые самоотверженно трудятся в производственной и социальной сферах, предпринимателям, фермерам и строителям, заботливым учителям и наставникам, представителям науки и культуры, уважаемым религиозным деятелям, медицинским работникам, посвятившим себя охране и укреплению здоровья населения, отважным военнослужащим, всем защитникам Родины, выполняющим свою важную и почетную миссию, нашим спортсменам, высоко поднимающим флаг страны на международных аренах.

Также искренне благодарю членов Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий, сотрудников хокимиятов на местах, наших послов и работников дипломатических представительств за рубежом, местных и иностранных наблюдателей, участвовавших в избирательных процессах, представителей средств массовой информации, журналистов и блогеров.

Выражаю свое глубокое уважение всем гражданам нашей страны, главам иностранных государств и международных организаций, политическим и общественным деятелям за сердечные поздравления в мой адрес в связи с избранием на пост Президента Республики Узбекистан.

Дорогие соотечественники!

Оказанное народом доверие требует от всех нас – депутатов и сенаторов, министров и хокимов, руководителей государственных и негосударственных организаций, от каждого нашего соотечественника – еще больше, чем прежде, усилий, целеустремленности и самоотдачи в работе.

Предстоящий период станет для Узбекистана временем глубоких, переломных изменений и огромных преобразований в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Вчерашние результаты, вчерашнее видение и критерии остались в истории.

Новому времени нужны новые идеи и инициативы, новые результаты. Только так этап нашего развития, в который мы сегодня вступаем, станет по-настоящему новой эпохой.

Вы сами видите, насколько быстро меняется мир. Завершается целый исторический период в глобальном масштабе. В то же время начинается очень сложный новый период с непредсказуемыми процессами.

Продолжающиеся в разных регионах вооруженные конфликты серьезно подрывают глобальный мир и спокойствие. Подобные противостояния, жесткая конкуренция нарушают торговые и инвестиционные потоки, оборот товаров и услуг, создают новые проблемы продовольственной и энергетической безопасности.

Глобальные изменения климата и растущий дефицит природных, в том числе водных, ресурсов также оказывают сильное негативное воздействие на устойчивое развитие.

В такой сложной и тревожной обстановке мы должны четко определить единственно правильный для страны путь эффективной внутренней и внешней политики, отвечающей интересам нашего народа, и твердо следовать этому курсу на практике.

Чтобы обеспечить действенность и последовательность реформ, нам необходимо учитывать все вызовы, препятствия и «подводные камни», которые могут встретиться на нашем пути, и принимать меры по их преодолению без ущерба для нашего развития.

Все мы должны уверенно смотреть в будущее, сосредоточить свои силы и возможности на решении стоящих перед нами задач, выдвигать новые идеи и инициативы, которые ждет наш народ и требует само время.

Нам нужно сделать необходимые выводы из прошлого, из нашей истории, допущенных ошибок и недостатков, еще больше повысить роль и авторитет Узбекистана в мире, достойно и смело защищать честь и славу нашей Родины.

Ведь в нынешнем мире жесткой конкуренции невозможно добиться прогресса, придерживаясь вчерашних критериев и подходов. Сегодняшний мир – это не вчерашний мир.

Мы должны разумно использовать каждую возможность, решать любую проблему, используя научный подход, преодолевать разные испытания, советуясь с народом, действуя взвешенно.

Парламент, правительство, министерства и ведомства, хокимияты на местах должны организовывать свою дальнейшую деятельность с учетом всех этих факторов.

Отныне во всех сферах и отраслях должны измениться методы работы, повыситься ее результативность.

Уже на следующий день после выборов мы начали предпринимать решительные шаги для достижения поставленных целей. Ведь жизнь не стоит на месте. Нынешнее время призывает нас действовать быстро, на опережение.

Ошибается тот, кто думает, что «выборы прошли — закончилась мобилизация сил». Настоящая мобилизация начинается теперь. Скажите, кто, если не мы, выполнит за нас большие планы и программы, получившие поддержку народа?

У нас есть все силы и возможности для того, чтобы достичь стратегических целей, поставленных на ближайшие семь лет.

Опираясь на силу и мощь нашего народа, наши знания, опыт и интеллектуальный потенциал, мы еще больше повысим темпы и эффективность проводимых реформ. Как бы ни было сложно, мы не свернем с избранного пути.

С сегодняшнего дня принцип «Каждый день — это возможность, каждый день — это фундамент для будущего» должен стать правилом нашей жизни, программой повседневной деятельности каждого руководителя, всех народных избранников, министров и хокимов.

Уважаемые депутаты и сенаторы!

Реализация приоритетных задач, закрепленных в обновленной Конституции, составляет суть и содержание нашей будущей работы.

Во время всех встреч с избирателями я внимательно ознакомился со многими мнениями, предложениями и требованиями граждан об улучшении и всесторонней либерализации нашей жизни. Основная их часть обязательно войдет в программу развития, которую мы разрабатываем.

Как известно, для этого нам предстоит проделать большую работу по обновлению имеющейся нормативно-правовой базы. Вы лучше чем кто-либо знаете, какие новые законы необходимо принять, какие нормативно-правовые акты нужно изменить. Потому что вы – народные избранники, которым наши соотечественники оказали доверие и наделили законными полномочиями.

В совершенствовании законодательной и исполнительной власти, создании компактной и эффективной системы управления мы опираемся на вас, ваш богатый опыт, знания и потенциал, самоотверженность и профессионализм.

Как закреплено в нашей Конституции, мы превратим Узбекистан в социальное государство, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и вероисповедания, живет свободно, в мире и благополучии. В частности, мы обязательно выполним намеченные задачи по развитию образования и воспитания, здравоохранения, науки, культуры и искусства, спорта, строительству нового жилья, надежному обеспечению населения питьевой водой и электроэнергией, улучшению социальной инфраструктуры.

Мы превратим систему махалли, являющейся для нас символом Родины, в центральное и решающее звено всех осуществляемых реформ.

В сфере нашего особого внимания будет формирование еще более благоприятных условий для предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения, обучение молодежи и женщин современным профессиям, повышение их занятости.

Выведем на новый уровень работу, направленную на сокращение бедности, поддержку малообеспеченных слоев населения, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых людей.

Несомненно, наряду с сильной экономикой, базирующейся на рыночных принципах, мы будем опираться на высокую духовность, основанную на богатом наследии наших предков и национальных ценностях.

Вместе с вами и широкой общественностью мы выполним поставленные в ходе предвыборных встреч задачи по сохранению нашей национальной идентичности и благородных ценностей, развитию сферы культуры, духовности и просветительства, воспитанию подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине.

В Узбекистане наряду со всеми политическими правами будут неукоснительно обеспечены гарантии свободы совести и убеждений.

Мы последовательно продолжим политику демократии и открытости, гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации.

Граждане Узбекистана будут под защитой наших законов, в какой бы стране или регионе мира они ни находились. Мы и далее будем укреплять связи с нашими соотечественниками за рубежом.

Уважаемые друзья!

Конечно, не случайно в ходе предвыборных встреч мы обсуждали приоритеты, связанные с наиболее актуальными проблемами каждого региона.

Это было сделано для того, чтобы центральные министерства и ведомства, хокимияты на местах и общественность глубоко вникли в суть данных проблем, чтобы наглядно показать им оптимальные решения по каждому региону.

Теперь по этим направлениям будут работать и правительство, и министерства, ведомства, и хокимияты на местах. Цель ясна, задачи поставлены, четко определены проекты, которые предстоит реализовать, и источники финансирования.

Люди ждут от нас новых практических дел. Миллионы соотечественников – наши родители, братья и сестры, сыновья и дочери – сегодня смотрят на нас с большими надеждами. Оправдать их доверие, закрепить достижения новыми результатами должно стать не только нашей первоочередной задачей, но и человеческим долгом.

Мы будем оценивать деятельность руководителей всех уровней по конкретным результатам, а не по красивым и высокопарным словам.

С любым руководителем, будь то министр или хоким, чиновник на другой ответственной должности, который пренебрегает законами и людьми, ведет себя грубо, погряз в бюрократии и коррупции и своими действиями порочит государство, мы окончательно распрощаемся. На их место придет образованная, преданная Родине и народу молодежь.

В наши ряды вступает много одаренных молодых людей, которые учились в лучших отечественных и зарубежных вузах, работали в крупных компаниях. Я вижу в них новых лидеров завтрашнего дня, умелых руководителей регионов, сфер и отраслей.

Мы также осуществим кардинальные преобразования в экономике. Будем шире внедрять принципы «зеленой» экономики и «зеленой» энергии. В несколько раз увеличим объемы инвестиций в экономику страны.

Мы поставили перед собой важную цель – к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до 160 миллиардов долларов. Конечно, добиться этого будет непросто. Но у нас есть четкие расчеты и реальные возможности. Достаточно у нас и природных богатств, трудовых ресурсов, интеллектуального и духовного потенциала, опыта работы.

Хочу еще раз обратиться к молодежи Узбекистана: дорогие мои сыновья и дочери, сегодня сама история, само время открывает перед вами беспрецедентные возможности.

Кто будет отстаивать интересы народа?

Конечно, вы!

Кто построит Новый Узбекистан, Третий Ренессанс?

Конечно, вы!

Кто будет самоотверженно трудиться во имя благополучия и процветания страны и народа?

Конечно, вы!

Наш народ, наша Родина верят в вас.

Вы способны на великие дела, которые золотыми буквами будут вписаны в историю Узбекистана.

Молодость – недолговечна, время – дорого, не упустите свой шанс! Цените возможности, созданные для вас государством и народом! Скажите миру свое слово!

Будьте всегда в поиске, пусть вам сопутствуют счастье и удача!

Уважаемые участники церемонии!

Решение проблем экологии и охраны окружающей среды, дефицита водных ресурсов и впредь будет оставаться для нас актуальной задачей.

Мы все, безусловно, являемся сторонниками обеспечения экологического баланса, чистого воздуха и воды, чистой окружающей среды. Этот вопрос для нас крайне актуален и важнен. Ведь наш народ непосредственно на себе испытывает последствия крупнейшей в мире экологической катастрофы – Аральской трагедии. Поэтому в стране реализуются масштабные программы, направленные на сохранение и укрепление бесценной экосистемы, в том числе общенациональный проект «Яшил макон». Мы продолжим эту работу ускоренными темпами.

При проектировании строительства новых промышленных предприятий будет установлен жесткий контроль по данному вопросу. Мы также примем все необходимые меры для улучшения экологической ситуации в Приаралье.

Вместе с тем мы не должны быть страной, ориентированной только на сельское хозяйство. Не нанося ущерба окружающей среде, мы должны стать государством с высокоразвитым индустриальным производством.

Открыто говоря, такого промышленного потенциала, которым сегодня располагает наша страна, не имеют многие государства в мире. Мы приняли и обязательно воплотим в жизнь масштабные программы по дальнейшему развитию наших уникальных возможностей, чтобы превратить Узбекистан в современную страну мощной индустрии, высоких технологий, инноваций, производящую качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.

Мы должны быть страной не только умелых хлопкоробов и садоводов, но и высококвалифицированных IT-специалистов, инженеров и энергетиков, горняков и металлургов, физиков и химиков.

Дорогие соотечественники!

Узбекистан располагает множеством подземных и наземных богатств. Но самая великая наша сила, поистине бесценное богатство – это наш многонациональный народ, живущий единой дружной семьей.

Это еще раз подтвердили состоявшиеся выборы.

Все наши надежды и устремления направлены на то, чтобы люди в нашей стране и во всем мире, независимо от национальности, языка и вероисповедания, жили с такими благородными намерениями, на нашей земле царили мир и согласие, Узбекистан был благоустроенным и благополучным государством, наши дети и внуки были здоровы и счастливы, получали современные знания и профессии, заняли достойное место в жизни.

Мы последовательно продолжим работу по обеспечению проживающим в стране представителям более 130 наций и народностей необходимых условий для развития их языка, культуры, обычаев и традиций.

Уверен, что Узбекистан, который испокон веков славился как край дружбы и согласия, и впредь будет страной гуманизма и толерантности.

Дорогие друзья!

В нынешнее тревожное время нашим приоритетом является дальнейшее укрепление мощи Вооруженных Сил, которые служат надежной гарантией обеспечения мира и безопасности в стране. С этой целью больше внимания мы будем уделять повышению боеготовности национальной армии, физической и морально-психологической подготовки наших солдат и офицеров.

Примем дополнительные меры по поддержке военнослужащих и ветеранов сферы, членов их семей, дальнейшему улучшению их материального и жилищного обеспечения, а также получению их детьми современных знаний и профессий.

Мы последовательно продолжим глубоко продуманную внешнюю политику и экономическую дипломатию.

Главной целью для нас будет дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с государствами нашего региона.

Особое внимание уделим расширению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья.

Окажем всю посильную помощь афганскому народу в восстановлении мира и спокойствия в соседнем Афганистане. Мы заинтересованы в совместной реализации с этой страной крупных транспортно-коммуникационных проектов.

Поднимем на новый уровень многосторонние отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами, Межпарламентским союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Организацией тюркских государств, Организацией экономического сотрудничества и другими международными, региональными организациями и финансовыми институтами.

Дорогие соотечественники!

За короткий исторический период мы вместе с вами, со всем нашим народом, несмотря на различные трудности и испытания, пандемию и глобальный кризис, прошли огромный путь развития.

Кардинально меняется облик наших городов и сел, все сферы жизни. Наш народ пользуется первыми плодами реформ, о которых мы все мечтали.

Как говорили мудрецы, страх, колебания и сомнения – главные враги человека, выбравшего свой путь.

Мы, освободившись от нерешительности и сомнений, смело идем вперед. Мир открылся нам, и мы открылись миру. У нас появилось много друзей и партнеров во всем мире. Благодаря твердой воле и решительным действиям мы вновь вышли на международную арену как народ-созидатель.

Я полностью убедился в этом, тесно общаясь с людьми в ходе предвыборных встреч. Наши соотечественники не боятся стремиться к высоким целям, проявлять инициативу, создавать что-то новое. Наоборот, сегодня они трудятся еще активнее, с энтузиазмом и вдохновением.

Самое большое наше достижение в том, что изменилось сознание и мировоззрение людей, в их сердцах укрепилась уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Народ, способный изменить себя, несомненно, способен изменить свою жизнь и социальную среду, и он обязательно достигнет своих благородных целей. Для меня большое счастье и огромная честь служить родному народу на пути к новым рубежам, славному будущему.

Вместе с вами, со всеми соотечественниками я готов неустанно работать во имя достижения великой цели, ставшей смыслом моей жизни – построить Новый Узбекистан, фундамент Третьего Ренессанса, направив на это все свои силы и знания, опыт и потенциал.

Огромную энергию и вдохновение мне придает то, что мы идем по этому пути в одном ряду, плечом к плечу с вами, уважаемые отцы и матери, дорогие братья и сестры, целеустремленные юноши и девушки.

Уверен, что все вместе мы обязательно построим Новый Узбекистан – такое общество и по-настоящему народное государство, в котором интересы человека, его честь и достоинство являются высшей ценностью.

Пусть всегда процветает наша прекрасная Родина!

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех благих начинаниях!

Да здравствует Узбекистан!

Да здравствует народ Узбекистана!".

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