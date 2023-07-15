Узбекистан и Беларусь провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля в Минске был проведен очередной раунд политических консультаций по линии ведомств внешней политики Узбекистана и Беларуси, для участия в которых в белорусскую столицу прибыла делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного диалога в сферах политики, экономики и торговли, фармацевтики, ветеринарии, сельского хозяйства, производства пищевой продукции, науки, образования и культуры.

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