



На ТЭЦ в Мубареке ввели в строй новую фотоэлектростанцию



КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля на Мубарекской тепловой электроцентрали в Кашкадарьинской области Узбекистана была введена в эксплуатацию новая солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1,2 МВт. Новая станция будет использоваться для обеспечения собственных нужд предприятия. Общая площадь фотоэлектростанции составляет 1,3 га. На станции установлено более 1780 солнечных панелей. В результате ввода в эксплуатацию этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт⋅час электроэнергии в год и будет сэкономлено 500 тысяч кубометров природного газа в год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи