



Погода в Узбекистане на 20 июля



ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 31-36°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°, местами до 42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

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