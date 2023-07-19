



Глава Узбекистана отбыл в Джидду



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Вечером 18 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Королевство Саудовская Аравия. Целью поездки является участие в предстоящем сегодня в Джидде первом Саммите глав государств в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», в котором примут участие представители Королевства Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана, а также генеральный секретарь Совета. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи