Глава Узбекистана вернулся из Саудовской Аравии

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в столицу Саудовской Аравии город Джидду, который был предпринят с целью участия в первом Саммите глав государств в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

В ходе встречи в верхах главы Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь Совета обсудили вопросы развития многостороннего регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, технологий, энергетики, инвестиций, экологии, изменения климата и охраны окружающей среды, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма и других.

Следующий саммит в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» будет проведен в городе Самарканде.

По итогам Саммита глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии было принято Совместное заявление.

Также в рамках рабочего визита Президент Узбекистана провел встречу с Наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салман бин Абдулазиз Аль Саудом и посетил главную святыню ислама – город Мекку, где совершил обряды Умры.

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