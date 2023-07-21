Погода в Узбекистане на 22 июля

Погода в Узбекистане на 22 июля21.07.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июля, погода по прогнозам синоптиков:
24-27 июля текущего года на территорию Узбекистана усилится вынос жаркого воздуха.
Максимальная температура воздуха будет повышаться:
24-25 июля по Каракалпакстану, Хорезмской области до 41-42 градусов;
24-27 июля по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 42-44 градусов;
25-27 июля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до 41-42 градусов;
24-26 июля по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 38-40°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28°, по пустынной зоне до 31°, днем 38-43°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 38-43°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
УЗИНФОРМ