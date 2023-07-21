



ПРООН сменит представителя в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане Матильдой Димовска. В ходе встречи представитель ПРООН сообщила о завершении срока своего пребывания в должности, на которой она работала с марта 2019 года, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи