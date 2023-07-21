ПРООН сменит представителя в Узбекистане

ПРООН сменит представителя в Узбекистане21.07.2023 09:01
ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане Матильдой Димовска.
В ходе встречи представитель ПРООН сообщила о завершении срока своего пребывания в должности, на которой она работала с марта 2019 года, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям.
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