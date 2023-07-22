



Погода в Узбекистане на 23 июля



ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 июля, погода по прогнозам синоптиков:

24-27 июля текущего года на территорию Узбекистана усилится вынос жаркого воздуха.



Максимальная температура воздуха будет повышаться:



24-25 июля по Каракалпакстану, Хорезмской области до 41-42 градусов;



24-27 июля по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 42-44 градусов;



25-27 июля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до 41-42 градусов;



24-26 июля по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 38-40°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 38-43°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи