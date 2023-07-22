МИД Узбекистана посетил посол РФ

ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Мальгинов.

В ходе встречи с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым были обсуждены ключевые аспекты развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

Также в рамках визита посол РФ провел встречу со специальным представителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашевым, с которым обсудил текущую ситуацию в этой стране и вопросы углубления узбекско-российского взаимодействия в этом направлении.

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