В Ташкенте подвели итоги разработки новой системы производства картофеля

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. В 2021-2023 годах Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно с Министерством сельского хозяйства Узбекистана реализовывала проект «Восстановление и развитие сектора картофелеводства в ответ на пандемию COVID-19», целью которого являлось увеличение производственного потенциала картофельной отрасли Узбекистана за счет выращивания более высокого, устойчивого и качественного урожая культуры.

Картофель имеет низкое содержание жира и высокое содержание клетчатки, богат антиоксидантами и питательными веществами, служит источником полезных углеводов, и в процессе его производства образуется меньше парниковых газов, чем при возделывании других продовольственных культур. Одним из негативных последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане стало то, что спрос на картофель со стороны потребителей не мог быть удовлетворен производством из-за ограничений в перемещении товаров и людей, сообщает пресс-служба ООН.

В текущем месяце в Ташкенте был проведен заключительный семинар проекта. В ходе семинара выступающие подытожили достижения в области создания в стране устойчивой системы производства картофеля на основе передового международного опыта. В мероприятии приняли участие национальные и международные эксперты, которые подвели итоги проделанной работы и рассказали о достигнутых результатах.

«В мероприятиях проекта приняли участие многочисленные заинтересованные стороны. Проект также сотрудничал с несколькими национальными и международными экспертами. Были проанализированы национальные системы Узбекистана по регистрации сортов картофеля, а также по производству и сертификации семенного картофеля, по результатам наблюдений эксперты предоставили свои рекомендации. Более того, международные и национальные эксперты провели ряд тренингов, которые позволили повысить потенциал Министерства сельского хозяйства Узбекистана, университетов, частных компаний и других специалистов в области картофелеводства. Кроме этого, для узбекских специалистов по картофелеводству была организована обучающая поездка в Турцию», — сказал специалист ФАО по сельскому хозяйству Петр Влодарчик.



Были проведены работы по улучшению системы регистрации сортов картофеля и сертификации семян, совершенствованию исследований по модернизации картофельного производства, защите от болезней и вредителей, улучшению условий хранения продукции, а также по обучению фермеров, агрономов и других специалистов, работающих в этой отрасли. Также была организована серия тренингов, посвященных актуальным вопросам развития отрасли картофелеводства. Тренинги с привлечением международных экспертов ФАО проводились для специалистов Центра по развитию семеноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана, Совета фермерских дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана, Агентства по карантину и защите растений, Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля и других профильных организаций.



Кроме этого, в рамках проекта был проведен SWOT-анализ производства продовольственного и семенного картофеля и системы сертификации семенного картофеля в Узбекистане. Проведенный анализ позволил увидеть реальную ситуацию в развитии отрасли с учетом внешних угроз и возможностей, а также составить план действий и впоследствии принять ключевые решения по развитию сектора картофелеводства с учётом сильных и слабых сторон.

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