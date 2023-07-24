



Главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает 66-летие. По этому случаю его поздравляют зарубежные коллеги. В частности, главу Узбекистана поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи