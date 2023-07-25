



Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил посол Японии



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Такаши Хатори. В ходе переговоров с министром Лазизом Кудратовым были обсуждены вопросы развития взаимодействия Узбекистана и Японии в сферах экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, фармацевтики, текстильной индустрии, науки и образования, машиностроения и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи