



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководители ведомств иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов, Туркменистана Рашид Мередов и Таджикистана Сирожиддин Мухриддин провели онлайн-переговоры. Трехсторонняя встреча министров была организована с целью обсуждения повестки и итоговых документов предстоящего в августе в Ашхабаде саммита глав трех государств и актуальных аспектов регионального взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи