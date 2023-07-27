



Погода в Узбекистане на 28 июля



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 июля, погода по прогнозам синоптиков:

27-30 июля по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи