



Погода в Узбекистане на 29 июля



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 июля, погода по прогнозам синоптиков:

28-30 июля по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. 22-27°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи