В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана28.07.2023 06:26
ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля в Ташкенте был проведен очередной раунд консульских консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана.
В ходе переговоров представители консульских служб МИД и правоохранительных структур двух стран провели обсуждение актуальных вопросов узбекско-туркменского взаимодействия по консульской линии, в том числе, в сфере защиты прав и интересов граждан.
В частности, стороны рассмотрели предложения по обмену опытом в консульско-правовой и правоохранительной сферах, а также реализации совместных проектов и инициатив в данном направлении.
По итогам переговоров подписан протокол.
УЗИНФОРМ