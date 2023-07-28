В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля в Ташкенте был проведен очередной раунд консульских консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана.

В ходе переговоров представители консульских служб МИД и правоохранительных структур двух стран провели обсуждение актуальных вопросов узбекско-туркменского взаимодействия по консульской линии, в том числе, в сфере защиты прав и интересов граждан.

В частности, стороны рассмотрели предложения по обмену опытом в консульско-правовой и правоохранительной сферах, а также реализации совместных проектов и инициатив в данном направлении.

По итогам переговоров подписан протокол.

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