В Ташкент прибыл новый руководитель дипмиссии Малайзии

ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Ильхамом Туа бин Иллиасом.

В ходе состоявшихся переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также было проведено обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

С августа 2018 года по июль текущего послом Малайзии в Узбекистане работал Хенди Ассан.

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