Делегация Узбекистана посетила Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля делегация официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила двухдневный визит в Венгрию.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Будапеште 8-м заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и организованном в его рамках совместном бизнес-форуме, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности и других.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи с руководством ведущих венгерских компаний.

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