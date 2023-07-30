



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня дружбы народов. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов, отмечаемым 30 июля, и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Наш многонациональный народ – это наше самое большое богатство, межнациональное и межконфессиональное согласие в стране – прочная основа всех наших успехов и достижений.



Сегодня на древней и неповторимой земле Узбекистана, издавна славившейся своим дружелюбием, братством и толерантностью, в мире и согласии живут представители свыше 130 наций и народностей, вносящие достойный вклад в развитие страны, свободно действуют религиозные организации 16 конфессий, 38 обществ дружбы и 153 национальных культурных центра.



Учебно-воспитательные процессы в государственных образовательных учреждениях организованы на 7 языках, дети обеспечиваются учебниками и художественной литературой за счет государства.



Дома дружбы во всех регионах занимают важное место в укреплении дружбы и согласия между гражданами разных национальностей.



Осуществляемая в стране масштабная работа по усилению связей с соотечественниками за рубежом, также служит повышению авторитета Узбекистана как страны дружбы и гуманизма.



Сегодня, в этот знаменательный день, все мы, конечно, хорошо понимаем, какое большое значение имеют культурно-просветительские и научно-практические мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «Дружбы народов», для еще более широкого утверждения чрезвычайно важного принципа, ставшего правилом нашей жизни, «Узбекистан – наш общий дом».



По доброй традиции и в этом году наши соотечественники, представители разных наций и народностей, за особые заслуги в деле укрепления межнациональной дружбы и сплоченности, сохранения царящей в нашем обществе атмосферы согласия и доброты, развитие деятельности национальных культурных центров награждены орденами и медалями. Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю их всех.



Дорогие друзья!



Мы последовательно продолжим политику по укреплению согласия между нациями и конфессиями, обеспечению свободы совести каждого гражданина Узбекистана, независимо от национальности, языка, религии и социального происхождения.



Будем уделять особое внимание развитию институтов гражданского общества на основе положений и норм, закрепленных в Основном законе, путем повышения роли негосударственных организаций, укрепления гарантий их прав.



Необходимо отметить, что за последние шесть с половиной лет во внутренней и внешней политике Узбекистана произошли большие положительные перемены. Они по праву получают признание представителей мирового сообщества, международных экспертов, политических деятелей разных стран.



Восстановление дружественных отношений с соседними республиками в регионе Центральной Азии, продолжение исконных братских традиций на новом уровне свидетельствует о воплощении в жизнь благородных чаяний и надежд наших народов.



Дорогие соотечественники!



Уверен, что этот прекрасный праздник послужит приумножению мировой славы нашего родного Узбекистана – страны дружбыи великодушия.



Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ с Днем дружбы народов.



Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, спокойствия и благополучия вашим семьям.



Пусть на священной земле Узбекистана всегда царят мир и стабильность!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи