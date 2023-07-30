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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил узбекистанцев
30.07.2023 10:01

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня дружбы народов.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов, отмечаемым 30 июля, и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Наш многонациональный народ – это наше самое большое богатство, межнациональное и межконфессиональное согласие в стране – прочная основа всех наших успехов и достижений.

Сегодня на древней и неповторимой земле Узбекистана, издавна славившейся своим дружелюбием, братством и толерантностью, в мире и согласии живут представители свыше 130 наций и народностей, вносящие достойный вклад в развитие страны, свободно действуют религиозные организации 16 конфессий, 38 обществ дружбы и 153 национальных культурных центра.

Учебно-воспитательные процессы в государственных образовательных учреждениях организованы на 7 языках, дети обеспечиваются учебниками и художественной литературой за счет государства.

Дома дружбы во всех регионах занимают важное место в укреплении дружбы и согласия между гражданами разных национальностей.

Осуществляемая в стране масштабная работа по усилению связей с соотечественниками за рубежом, также служит повышению авторитета Узбекистана как страны дружбы и гуманизма.

Сегодня, в этот знаменательный день, все мы, конечно, хорошо понимаем, какое большое значение имеют культурно-просветительские и научно-практические мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «Дружбы народов», для еще более широкого утверждения чрезвычайно важного принципа, ставшего правилом нашей жизни, «Узбекистан – наш общий дом».

По доброй традиции и в этом году наши соотечественники, представители разных наций и народностей, за особые заслуги в деле укрепления межнациональной дружбы и сплоченности, сохранения царящей в нашем обществе атмосферы согласия и доброты, развитие деятельности национальных культурных центров награждены орденами и медалями. Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю их всех.

Дорогие друзья!

Мы последовательно продолжим политику по укреплению согласия между нациями и конфессиями, обеспечению свободы совести каждого гражданина Узбекистана, независимо от национальности, языка, религии и социального происхождения.

Будем уделять особое внимание развитию институтов гражданского общества на основе положений и норм, закрепленных в Основном законе, путем повышения роли негосударственных организаций, укрепления гарантий их прав.

Необходимо отметить, что за последние шесть с половиной лет во внутренней и внешней политике Узбекистана произошли большие положительные перемены. Они по праву получают признание представителей мирового сообщества, международных экспертов, политических деятелей разных стран.

Восстановление дружественных отношений с соседними республиками в регионе Центральной Азии, продолжение исконных братских традиций на новом уровне свидетельствует о воплощении в жизнь благородных чаяний и надежд наших народов.

Дорогие соотечественники!

Уверен, что этот прекрасный праздник послужит приумножению мировой славы нашего родного Узбекистана – страны дружбыи великодушия.

Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ с Днем дружбы народов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, спокойствия и благополучия вашим семьям.

Пусть на священной земле Узбекистана всегда царят мир и стабильность!".

УЗИНФОРМ

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