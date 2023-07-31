Выражены соболезнования народу Пакистана

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших мирных жителей в результате теракта на политическом съезде исламистов в Баджауре, Исламская Республика Пакистан.

Министр передал слова сопереживания и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

30 июля в городе Кхар проходил митинг сторонников лидера северо-западного района страны Баджаур. Из-за взрыва, совершенного террористом-смертником, погибло минимум 55 человек и ранено около 200.

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