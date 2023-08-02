



МИД Узбекистана посетил посол РФ



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Мальгинов. В ходе переговоров с заместителем министра Бобуром Усмановым были обсуждены ключевые аспекты развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях, график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи