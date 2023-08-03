Назначен новый глава дипмиссии Туркменистана в Узбекистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. В Туркменистане определена кандидатура нового руководителя дипломатической миссии страны в Узбекистане.

Новым послом Туркменистана в Узбекистане указом главы государства Сердара Бердымухамедова от 31 июля был назначен Шадурды Мередов, который до этого работал послом Туркменистана в Кыргызской Республике (город Бишкек).

Ш.Мередов сменит в должности Язгули Маммедова, который являлся главой туркменской дипмиссии в Ташкенте с июля 2018 по июль текущего года.

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