Назначен новый глава дипмиссии Туркменистана в Узбекистане

Назначен новый глава дипмиссии Туркменистана в Узбекистане03.08.2023 11:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. В Туркменистане определена кандидатура нового руководителя дипломатической миссии страны в Узбекистане.
Новым послом Туркменистана в Узбекистане указом главы государства Сердара Бердымухамедова от 31 июля был назначен Шадурды Мередов, который до этого работал послом Туркменистана в Кыргызской Республике (город Бишкек).
Ш.Мередов сменит в должности Язгули Маммедова, который являлся главой туркменской дипмиссии в Ташкенте с июля 2018 по июль текущего года.
УЗИНФОРМ