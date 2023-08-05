Подведены итоги саммита в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом Туркменистан, чтобы принять участие в трехсторонней встрече на высшем уровне с коллегами из Туркменистана и Таджикистана.

В ходе саммита Шавкат Мирзиёев, Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон рассмотрели ключевые вопросы региональной повестки дня по рациональному использованию водных ресурсов, развитию энергетической сферы, наращиванию транспортно-логистического потенциала стран региона, развитию сфер промышленности, сельского хозяйства, расширению культурно-гуманитарных обменов.

В частности, было предложено активизировать сотрудничество в таких направлениях, как внедрение передовых водосберегающих технологий и модернизация систем ирригации, цифровизация процессов управления водными ресурсами, совместное развитие инфраструктуры для сбора и хранения селе-паводковых вод, предложены инициативы по совместной реализации проектов в сфере гидро- и тепловой энергетики, созданию интегрированной транспортной инфраструктуры и другие.

По итогам саммита главы трех государств приняли совместное заявление:

"Президенты Туркменистана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан от имени своих государств, именуемых в дальнейшем «Стороны»,

исходя из стремления к дальнейшему укреплению и углублению всесторонних связей на основе дружбы и добрососедства, общности истории, традиций, культуры и цивилизационной близости народов трех государств,

будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление отношений между тремя государствами отвечает коренным интересам их народов и будет способствовать укреплению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе,

подчеркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым принципам и нормам, в том числе закрепленным в Уставе Организации Объединенных

Наций,

заявили о нижеследующем:

1. Стороны отметили важность взаимных усилий, предпринимае­мых Туркменистаном, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан для обеспечения мира, безопасности и стабильности, укрепления климата доверия и взаимопонимания в глобальном и региональном масштабе.

2. Стороны согласились продолжить укреплять сотрудничество между их государствами в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, а также на других международных и региональных платформах.

3. Стороны подчеркнули готовность и в дальнейшем поддерживать кандидатуры друг друга в выборные органы Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций.

4. Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, а также с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, киберпреступностью, торговлей людьми и нелегальной мигра­цией. Подчеркнули необходимость совместной работы для борьбы с этими вызовами и угрозами, а также подтвердили готовность продолжать оказывать друг другу поддержку по вопросам, представляющим общий интерес.

5. Рассмотрев вопросы торгово-экономических отношений, Стороны подтвердили важность сотрудничества в данной сфере и приоритетность укрепления и расширения экономического ­партнерства между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их странами.

6. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в сфере энергетики, подчеркнули особое значение сотрудничества в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.

В этой связи Стороны, опираясь на позитивный опыт трехстороннего сотрудничества в области энергетики, согласились о проведении во втором полугодии 2023 года переговоров на уровне руководителей энергетических ведомств с целью рассмотрения возможностей совместной деятельности в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

7. Учитывая большой потенциал трех стран в области транспорта, логистики и транзита, Стороны придают особое значение развитию сотрудничества в сфере транспорта.

8. В целях расширения сотрудничества в области транспорта и использования транзитного потенциала трех стран Стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по транспортному маршруту Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан, обеспечивающему выход трех стран к морским портам, в том числе Каспийского моря и Персидского залива.

9. Стороны согласились продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов, и с этой целью Стороны поручили руководителям транспортных ведомств своих государств провести встречу до конца текущего года.

10. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприя­тий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.

11. Стороны выразили поддержку деятельности и проектам, направленным на стимулирование торгово-экономических отношений и развитие всей транспортно-коммуникационной инфраструктуры, служащей благосостоянию региона.

12. Стороны, стремясь содействовать увеличению товарооборота на основе взаимной выгоды, согласились о необходимости создания новых методов и механизмов сотрудничества с использованием возможностей Торгово-промышленных палат и частного сектора их государств. Отметили необходимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области приграничной торговли.

13. Стороны согласились придать импульс сотрудничеству в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства путем системного развития связей по линии агропромышленных ­комплексов Туркменистана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в том числе в целях увеличения объемов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки других стран.

14. Стороны согласились провести дальнейшие совместные исследования и разработки в области эффективного управления, охраны и рационального использования водных ресурсов, обеспечения безо­пасности гидротехнических сооружений, мелиоративного улучшения орошаемых земель, эффективной эксплуатации и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, сбережения и повторного использования водных ресурсов, в том числе используя возможности существующих уполномоченных региональных органов.

Стороны, отмечая важность существующих и строящихся гид­роэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических вопросов и достижения климатической устойчивости в бассейне реки Амударья, выступили за укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран по комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с учетом интересов их государств.

15. Отмечая важность продолжения конструктивного диалога по водно-энергетическим вопросам, Стороны подчеркнули приоритетную значимость рационального использования водных ресурсов реки Амударья. При этом была отмечена необходимость дальнейшего совершенствования механизмов многостороннего взаимодействия с целью обеспечения эффективного реагирования на новые вызовы, в том числе связанные с изменением климата и потенциальным ростом нагрузки на водные ресурсы реки Амударья.

16. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, деградацией земель, таянием ледников, охраны окружающей среды, системы раннего оповещения, экологии, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в указанных сферах, а также продвижения совместных инициатив, отвечающих общим интересам в рамках региональных и международных платформ и механизмов сотрудничества.

17. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства."

В рамках визита глава Узбекистана также провел встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и других приоритетных направлениях.

Затем глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

УЗИНФОРМ