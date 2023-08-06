



Погода в Узбекистане на 7 августа



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 августа, погода по прогнозам синоптиков:

6-9 августа по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи