Глава Узбекистана поздравил железнодорожников

Глава Узбекистана поздравил железнодорожников06.08.2023 10:05
ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, отмечаемого в первое воскресенье августа.
В обращении говорится:
"Дорогие друзья!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас, славных труженников – рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.
Все мы с благодарностью признаем вашу неоценимую роль и весомый вклад в строительство стремительно развивающегося, открывающегося миру государства и общества – Нового Узбекистана.
В этот замечательный праздник, который проходит в преддверии 32-й годовщины независимости нашей любимой Родины, мы, конечно, отмечаем пройденный большой путь развития железнодорожной сферы Узбекистана.
За этот период было построено и сдано в эксплуатацию более 2400 километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров и реабилитировано более 1100 километров железных дорог.
Расширение железнодорожных сетей, несомненно, открывает все новые и новые возможности для сбалансинованного развития всех наших регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.
Это ярко подверждается и тем, что с момента образования Акционерной компании «Узбекистон темир йуллари» объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 миллиарда тонн грузов, 380 миллионов пассажиров.
Благодаря плодотворному труду многих тысяч таких, как вы, самоотверженных соотечественников, в стране была создана единая система железных дорог с современной инфраструктурой, способная в полной мере обеспечить потребности населения и отраслей экономики, надежно и эффективно связавшая все регионы и территории республики.
Сегодня наша страна как государство, располагающее современными транспортными коммуникациями и высоким транзитным потенциалом, стала важным звеном международных железных дорог, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север, и мы по праву гордимся этим.
Современные электропоезда «Афросиаб», курсирующие из столицы в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.
Надеюсь, что уже в следующем году мы наладим движение высокоскоростных пассажирских поездов и по маршруту Бухара – Хива. Вместе с созданием всесторонних удобств для населения это будет способствовать также переходу на новый уровень развития туристской сферы.
Железнодорожники Узбекистана активно участвуют в реализации важных стратегических проектов строительства аэропортов, линий метро, мостов и путепроводов, освоения месторождений.
Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог. В республике возведены крупные промышленные предприятия, оснащенные современными технологиями, налажено производство вагонов, модернизация и ремонт локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.
Самое важное, что всю сложную управленческую и технологическую работу в сфере выполняют местные специалисты, наша решительная и смелая молодежь.
Пользуясь возможностью, от себя лично и от имени всего нашего народа выражаю благодарность всем людям, настоящим профессионалам, которые верно и добросовестно трудятся в этой системе.
Уважаемые участники торжества!
Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое сделать, впереди большая работа по модернизации железнодорожной системы страны, реализации крупных и перспективных проектов с широким привлечением в сферу иностранных инвестиций, подготовке современных кадров, по-новому мыслящих и преданно служащих Родине.
Уверен, что работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, своим плодотворным трудом, созидательным потенциалом успешно решат все поставленные задачи. Особо подчеркну, что государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели.
Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в дальнейшей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям."
УЗИНФОРМ