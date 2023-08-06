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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
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 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил железнодорожников
06.08.2023 10:05

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, отмечаемого в первое воскресенье августа.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, славных труженников – рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.

Все мы с благодарностью признаем вашу неоценимую роль и весомый вклад в строительство стремительно развивающегося, открывающегося миру государства и общества – Нового Узбекистана.

В этот замечательный праздник, который проходит в преддверии 32-й годовщины независимости нашей любимой Родины, мы, конечно, отмечаем пройденный большой путь развития железнодорожной сферы Узбекистана.

За этот период было построено и сдано в эксплуатацию более 2400 километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров и реабилитировано более 1100 километров железных дорог.

Расширение железнодорожных сетей, несомненно, открывает все новые и новые возможности для сбалансинованного развития всех наших регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.

Это ярко подверждается и тем, что с момента образования Акционерной компании «Узбекистон темир йуллари» объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 миллиарда тонн грузов, 380 миллионов пассажиров.

Благодаря плодотворному труду многих тысяч таких, как вы, самоотверженных соотечественников, в стране была создана единая система железных дорог с современной инфраструктурой, способная в полной мере обеспечить потребности населения и отраслей экономики, надежно и эффективно связавшая все регионы и территории республики.

Сегодня наша страна как государство, располагающее современными транспортными коммуникациями и высоким транзитным потенциалом, стала важным звеном международных железных дорог, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север, и мы по праву гордимся этим.

Современные электропоезда «Афросиаб», курсирующие из столицы в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.

Надеюсь, что уже в следующем году мы наладим движение высокоскоростных пассажирских поездов и по маршруту Бухара – Хива. Вместе с созданием всесторонних удобств для населения это будет способствовать также переходу на новый уровень развития туристской сферы.

Железнодорожники Узбекистана активно участвуют в реализации важных стратегических проектов строительства аэропортов, линий метро, мостов и путепроводов, освоения месторождений.

Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог. В республике возведены крупные промышленные предприятия, оснащенные современными технологиями, налажено производство вагонов, модернизация и ремонт локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Самое важное, что всю сложную управленческую и технологическую работу в сфере выполняют местные специалисты, наша решительная и смелая молодежь.

Пользуясь возможностью, от себя лично и от имени всего нашего народа выражаю благодарность всем людям, настоящим профессионалам, которые верно и добросовестно трудятся в этой системе.

Уважаемые участники торжества!

Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое сделать, впереди большая работа по модернизации железнодорожной системы страны, реализации крупных и перспективных проектов с широким привлечением в сферу иностранных инвестиций, подготовке современных кадров, по-новому мыслящих и преданно служащих Родине.

Уверен, что работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, своим плодотворным трудом, созидательным потенциалом успешно решат все поставленные задачи. Особо подчеркну, что государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели.

Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в дальнейшей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

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