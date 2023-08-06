



Глава Узбекистана поздравил железнодорожников



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, отмечаемого в первое воскресенье августа. В обращении говорится: "Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, славных труженников – рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, ветеранов сферы с Днем работников железнодорожного транспорта.



Все мы с благодарностью признаем вашу неоценимую роль и весомый вклад в строительство стремительно развивающегося, открывающегося миру государства и общества – Нового Узбекистана.



В этот замечательный праздник, который проходит в преддверии 32-й годовщины независимости нашей любимой Родины, мы, конечно, отмечаем пройденный большой путь развития железнодорожной сферы Узбекистана.



За этот период было построено и сдано в эксплуатацию более 2400 километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров и реабилитировано более 1100 километров железных дорог.



Расширение железнодорожных сетей, несомненно, открывает все новые и новые возможности для сбалансинованного развития всех наших регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.



Это ярко подверждается и тем, что с момента образования Акционерной компании «Узбекистон темир йуллари» объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 миллиарда тонн грузов, 380 миллионов пассажиров.



Благодаря плодотворному труду многих тысяч таких, как вы, самоотверженных соотечественников, в стране была создана единая система железных дорог с современной инфраструктурой, способная в полной мере обеспечить потребности населения и отраслей экономики, надежно и эффективно связавшая все регионы и территории республики.



Сегодня наша страна как государство, располагающее современными транспортными коммуникациями и высоким транзитным потенциалом, стала важным звеном международных железных дорог, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север, и мы по праву гордимся этим.



Современные электропоезда «Афросиаб», курсирующие из столицы в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.



Надеюсь, что уже в следующем году мы наладим движение высокоскоростных пассажирских поездов и по маршруту Бухара – Хива. Вместе с созданием всесторонних удобств для населения это будет способствовать также переходу на новый уровень развития туристской сферы.



Железнодорожники Узбекистана активно участвуют в реализации важных стратегических проектов строительства аэропортов, линий метро, мостов и путепроводов, освоения месторождений.



Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, которое имеет тяжелое машиностроение и литейно-металлургическую промышленность в сфере железных дорог. В республике возведены крупные промышленные предприятия, оснащенные современными технологиями, налажено производство вагонов, модернизация и ремонт локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.



Самое важное, что всю сложную управленческую и технологическую работу в сфере выполняют местные специалисты, наша решительная и смелая молодежь.



Пользуясь возможностью, от себя лично и от имени всего нашего народа выражаю благодарность всем людям, настоящим профессионалам, которые верно и добросовестно трудятся в этой системе.



Уважаемые участники торжества!



Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое сделать, впереди большая работа по модернизации железнодорожной системы страны, реализации крупных и перспективных проектов с широким привлечением в сферу иностранных инвестиций, подготовке современных кадров, по-новому мыслящих и преданно служащих Родине.



Уверен, что работники железнодорожной сферы, за прошедший период накопившие большой опыт и знания, своим плодотворным трудом, созидательным потенциалом успешно решат все поставленные задачи. Особо подчеркну, что государство создаст все необходимые условия для достижения этой цели.



Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в дальнейшей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи