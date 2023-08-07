



Погода в Узбекистане на 8 августа



ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 августа, погода по прогнозам синоптиков:

7-9 августа по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 32-34°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи