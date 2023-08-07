Назначен новый руководитель представительства Узбекистана при ООН

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердил назначение нового Постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.

На эту должность был назначен Улугбек Лапасов, который ранее работал Постоянным представителем Республики Узбекистан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В новой должности он сменит Бахтиера Ибрагимова, который работал постпредом Узбекистана при ООН с мая 2017 по август текущего года.

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