Ташкент посетила делегация Индии

ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 7 августа в Узбекистан прибыла с визитом делегация Республики Индия во главе с заместителем министра иностранных дел Санджаем Вермой.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым и приняла участие в очередном раунде узбекско-индийских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав ведомств.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, по линии парламента.

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