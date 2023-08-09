



Ташкент посетил председатель ОБСЕ



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в Ташкенте действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и ОБСЕ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи