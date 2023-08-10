В Ташкент прибыл новый глава британской дипмиссии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Узбекистане Тимоти Смарт.

В ходе переговоров посол вручил копии своих верительных грамот руководителю ведомства Бахтиеру Саидову, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов развития диалога двух стран по всем приоритетным направлениям.

Тимоти Смарт сменил в должности Тимоти Торлота, который работал в Ташкенте с августа 2019 года.

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