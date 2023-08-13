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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава государства поздравил работников строительной сферы
13.08.2023 09:39

ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам строительной сферы страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, отмечаемого во второе воскресенье августа.

В обращении говорится:

"Уважаемые строители!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, выражаю всем вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания.

Наш народ видит в вас – тысячах умелых строителей и инженеров, мастеров и архитекторов, представителей проектных и подрядных организаций – самоотверженных людей, вносящих достойный вклад в развитие Нового Узбекистана.

Вашим неустанным трудом возводятся все новые и новые жилые массивы, производственные предприятия, сети дорог и коммуникаций, объекты сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые кардинально преображают облик страны, делая нашу жизнь еще более благоустроенной и благополучной. Строительство для народа прочных и красивых зданий, современных дорог и мостов – поистине одно из самых благих дел в мире.

И в этот праздничный день вы, конечно, заслуживаете искренней признательности за такую благородную деятельность.

Дорогие соотечественники!

Сегодня все мы являемся свидетелями того, что наша страна в полном смысле слова превратилась в огромную строительную площадку. Строительная отрасль, как и другие сферы, стремительно развивается, в ней активно внедряются новые технологии и инновации, самые передовые архитектурные решения.

За прошедшие семь лет объемы строительства в стране многократно возросли – с 30 триллионов сумов в 2016 году до 131 триллиона сумов в 2022 году, а в первой половине этого года достигли 68 триллионов сумов. Все это говорит о том, какой большой путь прошли наши строители за короткий период.

Следует отметить, что в последние годы в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в более чем 1 500 селах и махаллях республики осуществлена огромная работа по строительству и благоустройству дорожной и транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, объектов социальной сферы.

И такая работа последовательно продолжается исходя из потребностей населения. Это также подтверждает тот факт, что в нынешнем году на массивах «Янги Узбекистон» и в районах, где данный вопрос особенно актуален, ведется строительство жилья в общей сложности на 90 тысяч квартир.

Действительно, сегодня есть все основания сказать, что в стране в сфере строительства начался новый этап. Прежде всего это укрепление ее правовой и материально-технической базы, появление во всех регионах республики все новых строительных организаций, работающих на основе передовых технологий и подходов, ускоренное развитие производства строительных материалов, создание системы профильной подготовки квалифицированных кадров.

Дорогие друзья!

Исходя из важных и актуальных задач, поставленных в Стратегии развития Нового Узбекистана, мы вместе с вами начали большую работу по дальнейшему углублению реформ в сфере, созданию генеральных планов и проектов градостроительства на основе новых принципов. В частности, формируются программы совершенствования системы государственного управления в области урбанизации и разработки для населенных пунктов соответствующей градостроительной документации на 2023–2027 годы.

В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы усиления общественного контроля на всех этапах строительства, повышения его качества и эффективности посредством широкого внедрения в сферу современных информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий труда и жизни строителей,  их всестроннего стимулирования.

Уважаемые друзья!

Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю с сегодняшним профессиональным праздником всех соотечественников, вносящих достойный вклад в развитие строительной сферы в стране.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в вашей почетной и ответственной деятельности, мира, добра и счастья вашим семьям.

Пусть вам приносит удовлетворение ваш труд во имя процветания родного Узбекистана, наших городов и сел, благополучия нашего народа!".

УЗИНФОРМ

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