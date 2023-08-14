



Погода в Узбекистане на 15 августа



ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 16-21°, днем 31-36°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи