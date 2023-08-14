



Обсуждены вопросы узбекско-британского взаимодействия по Афганистану



ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел онлайн-встречу с временным поверенным в делах Великобритании в Афганистане Робертом Чаттертоном Диксоном. В ходе видеоконференции стороны провели обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, а также предпринимаемых в обеих странах мерах по оказанию гуманитарного и иного содействия афганскому населению. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи