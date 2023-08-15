



МИД Узбекистана посетили послы Катара и Омана



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня заместитель руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Бахромжон Аълоев провел двусторонние встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Хасаном Хамзой Хашимом и временным поверенным в делах Султаната Оман Насиром Аль-Мавали. В ходе проведенных переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики, инвестиций, культуры и образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи