



В Ташкент прибыл с визитом глава МИД Казахстана



ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с официальным визитом заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу. Целью визита является обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. Программа визита включает проведение встреч и переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, министром иностранных дел Бахтиером Саидовым и другими официальными лицами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи