Президент Узбекистана провел переговоры с главой МИД РК

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим накануне с официальным визитом в страну заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели приоритетные вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Ценрально-азиатского региона.

Мурат Нуртлеу стал главой МИД РК в апреле текущего года, сменив в должности Мухтара Тлеуберди.

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