



Глава Узбекистана отбыл в Венгрию



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отбыл с рабочим визитом в Будапешт. Целью поездки является участие в проходящем в венгерской столице чемпионате мира по легкой атлетике, мероприятиях по празднованию национального праздника Венгрии - Дня святого Стефана. Кроме того, глава Узбекистана проведен ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи