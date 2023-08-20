Глава Узбекистана провел в Будапеште ряд двусторонних встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший с рабочим визитом в Венгрию, провел в Будапеште ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами.

В частности, состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также председателем правления ведущего европейского банка «OTP» Шандором Чаньи, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В рамках визита наряду с другими мировыми лидерами глава Узбекистана стал почетным гостем чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште.

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