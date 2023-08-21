Ташкент посетил глава МИД Палестины

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром иностранных дел и экспатриантов Палестины Риадом Малки.

В ходе переговоров главы МИД обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По итогам встречи был подписан Протокол о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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