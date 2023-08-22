Глава Узбекистана отбыл в столицу Азербайджана

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Целью поездки является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов по дальнейшему развитию сотрудничества двух стран по ключевым направлениям.

Помимо Баку, глава Узбекистана посетит города Физули и Шуша.

Накануне визита главы государства в Баку был проведен узбекско-азербайджанский бизнес-форум, в ходе которого руководители ключевых министерств и ведомств, а также свыше 250 представителей ведущих компаний двух стран обсудили практические аспекты углубления сотрудничества в сферах торговли и экономики, нефтехимической, горнорудной промышленности, фармацевтики, промышленной кооперации, автомобилестроения, текстильной индустрии, производства стройматериалов, ювелирного дела, энергетики, металлургии, градостроительства, бытовой и электротехники, сельского хозяйства, производства продуктов питания и других.

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