В Баку проведены узбекско-азербайджанские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа прибывший с двухдневным государственным визитом в Азербайджанскую Республику Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи на высшем уровне в резиденции «Загульба» главы государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, промышленности, машиностроения, текстильной индустрии, металлургии, энергетики, градостроительства, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехники и других.

В частности, были обсуждены меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран, а также был подписан договор о создании Высшего межгосударственного совета между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой.

Кроме того, было принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран, в том числе, «Дорожная карта» по углублению всестороннего стратегического партнёрства на 2023-2024 годы, Соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере энергетики, о сотрудничестве в сферах молодёжной политики и спорта, «Дорожная карта» по развитию сотрудничества в медийной сфере.

Также были приняты документы о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договоренности о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений «Е-permit», в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.

Программа пребывания главы Узбекистана в Баку также включала посещение Аллеи Почета – места упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Аллеи Шахидов, где покоятся патриоты, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны.

Помимо Баку, глава Узбекистана посетит города Физули и Шуша.

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