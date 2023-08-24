



Погода в Узбекистане на 25 августа



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи