Глава Узбекистана завершил визит в Азербайджанскую Республику

Глава Узбекистана завершил визит в Азербайджанскую Республику24.08.2023 09:24
НОВОСТИ В МИРЕ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа пребывающий с двухдневным государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы АР Ильхама Алиева посетил города Физули и Шуша (Нагорный Карабах).
Глава Узбекистана ознакомился с ходом восстановления Физули и принял участие в открытии современной школы №1 имени Мирзо Улугбека на 960 учеников, а также посетил достопримечательности древнего Шуши, который является побратимом узбекской Хивы.
По завершении визита глава государства отбыл в Ташкент.
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