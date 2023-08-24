



Глава Узбекистана завершил визит в Азербайджанскую Республику



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа пребывающий с двухдневным государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы АР Ильхама Алиева посетил города Физули и Шуша (Нагорный Карабах). Глава Узбекистана ознакомился с ходом восстановления Физули и принял участие в открытии современной школы №1 имени Мирзо Улугбека на 960 учеников, а также посетил достопримечательности древнего Шуши, который является побратимом узбекской Хивы. По завершении визита глава государства отбыл в Ташкент. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи