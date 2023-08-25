



Погода в Узбекистане на 26 августа



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 августа, погода по прогнозам синоптиков: 26-27 августа по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Дневная температура воздуха 27-28 августа понизится до 23-28 градусов. 26 августа по северу и пустынной зоне республики, 27-28 августа по остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы. В предгорных и горных районах дожди, местами сильные. В связи с ожидаемыми сильными дождями по предгорным и горным районам республики 27-29 августа возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 34-36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи