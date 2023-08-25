Погода в Узбекистане на 26 августа

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 26 августа25.08.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 августа, погода по прогнозам синоптиков:
26-27 августа по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Дневная температура воздуха 27-28 августа понизится до 23-28 градусов.
26 августа по северу и пустынной зоне республики, 27-28 августа по остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы. В предгорных и горных районах дожди, местами сильные.
В связи с ожидаемыми сильными дождями по предгорным и горным районам республики 27-29 августа возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 34-36°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.
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