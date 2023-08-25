Новый посол Туркменистана приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Шадурди Мередовым.

В ходе встречи посол вручил министру копии верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Шадурди Мередов сменит в должности Язгули Маммедова, который являлся главой туркменской дипмиссии в Ташкенте с июля 2018 по июль текущего года.

УЗИНФОРМ