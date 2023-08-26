



Погода в Узбекистане на 27 августа



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 августа, погода по прогнозам синоптиков: 27 августа по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Дневная температура воздуха 27-28 августа понизится до 23-28 градусов. 26 августа по северу и пустынной зоне республики, 27-28 августа по остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы. В предгорных и горных районах дожди, местами сильные. В связи с ожидаемыми сильными дождями по предгорным и горным районам республики 27-29 августа возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, возможны грозы. По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 13-18°.

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