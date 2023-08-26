Погода в Узбекистане на 27 августа

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
|
|
|
|
|19.4% (13)
| -
|Положительно
|
|4.5% (3)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|22.4% (15)
| -
|Нейтрально
|
|23.9% (16)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|16.4% (11)
| -
|Отрицательно
|
|13.4% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 27 августа26.08.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 августа, погода по прогнозам синоптиков:
27 августа по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Дневная температура воздуха 27-28 августа понизится до 23-28 градусов.
26 августа по северу и пустынной зоне республики, 27-28 августа по остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы. В предгорных и горных районах дожди, местами сильные.
В связи с ожидаемыми сильными дождями по предгорным и горным районам республики 27-29 августа возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 24-26°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 22-27°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, возможны грозы. По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 13-18°.
УЗИНФОРМ