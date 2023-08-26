Ташкент посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Соединенных Штатов Америки во главе с председателем Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, бизнеса.

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