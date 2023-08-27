



Глава Узбекистана произвел ряд кадровых перестановок



ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов, в соответствии с которыми были произведены перестановки в кадровом составе Администрации Президента Республики Узбекистан. В частности: Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;

Магрупов Азиз Юлдашевич назначен на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;

Гулямов Равшан Аюбович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам экономического развития;

Султанов Алишер Саидаббасович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам энергетической безопасности;

Ганиев Шухрат Мадаминович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития;

Камилов Музаффар Муротович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений;

Мирзаев Гофуржон Ганиевич назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам кадровой политики директора Агентства развития государственной службы;

Кадиров Дониёр Бахтиёрович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;

Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность руководителя Департамента информационной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;

Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации Президента Республики Узбекистан;

Куранбаев Кахрамон Кучкарович назначен на должность руководителя Департамента молодежной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;

Пайгамов Алишербек Азизович назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан;

Абдурахимов Нодиржон Абдукундузович назначен на должность руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации Президента Республики Узбекистан;

Кодиров Уткиржон Гайратович назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации Президента Республики Узбекистан;

Курбанов Улугбек Учкунович назначен на должность руководителя протокола Президента Республики Узбекистан;

Асадов Шерзод Икромович назначен на должность Пресс-секретаря Президента Республики Узбекистан;

Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович назначен на должность начальника Контрольной инспекции Администрации Президента Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи