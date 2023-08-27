Глава Узбекистана произвел ряд кадровых перестановок

Глава Узбекистана произвел ряд кадровых перестановок27.08.2023 08:18
ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов, в соответствии с которыми были произведены перестановки в кадровом составе Администрации Президента Республики Узбекистан.
В частности:
- Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;
- Магрупов Азиз Юлдашевич назначен на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;
- Гулямов Равшан Аюбович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам экономического развития;
- Султанов Алишер Саидаббасович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам энергетической безопасности;
- Ганиев Шухрат Мадаминович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития;
- Камилов Музаффар Муротович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений;
- Мирзаев Гофуржон Ганиевич назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам кадровой политики директора Агентства развития государственной службы;
- Кадиров Дониёр Бахтиёрович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;
- Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность руководителя Департамента информационной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Куранбаев Кахрамон Кучкарович назначен на должность руководителя Департамента молодежной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Пайгамов Алишербек Азизович назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Абдурахимов Нодиржон Абдукундузович назначен на должность руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Кодиров Уткиржон Гайратович назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации Президента Республики Узбекистан;
- Курбанов Улугбек Учкунович назначен на должность руководителя протокола Президента Республики Узбекистан;
- Асадов Шерзод Икромович назначен на должность Пресс-секретаря Президента Республики Узбекистан;
- Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович назначен на должность начальника Контрольной инспекции Администрации Президента Республики Узбекистан.
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